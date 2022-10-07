Активных пенсионеров собрали на празднике в Новосибирске

Праздник прошел при поддержке департамента по социальной политике мэрии Новосибирска. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Организовал мероприятие Совет ветеранов города Новосибирска при поддержке мэрии города. Пенсионеры смогли пообщаться и узнать много нового и полезного.

В фойе можно было измерить давление, уровень сахара и получить консультацию диетолога. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Мероприятие началось с массовой зарядки в фойе дома культуры. Она подняла настроение и задала событию активный темп. Затем гостей ждала большая программа: они общались, делились новостями, пробовали травяные чаи и кислородные коктейли, танцевали под гармонь и заходили на тематические площадки. В фойе образовалась очередь к специалистам Центра «Здоровье», которые измеряли всем желающим давление, уровень глюкозы. Здесь же проводил консультацию диетолог. В отдельном зале гостей ждали мастер-классы от специалистов Новосибирского геронтологического центра. Пожилые люди пообщались с психологом, геронтологом и узнали о новом лечебном оборудовании.

- В нашем городе более 377 тысяч пожилых людей. Поэтому наша цель - повышение продолжительности уровня и качества жизни людей старшего поколения. Для этого в городе активно работает муниципальная программа «Здоровье», - сказала в приветственном слове начальник департамента по социальной политике Новосибирска Ольга Незамаева.

Пенсионеров угощали вкусным чаем и рассказывали о новинках для здоровья. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Завершился праздник награждением победителей районных праздников здоровья, затем прошел концерт творческих коллективов из разных районов Новосибирска. Положительные эмоции, новые знания и знакомства стали настоящими подарками для всех гостей.

«Департамент по социальной политике. Новосибирск»