Строительство четвертого моста в Новосибирске показали с квадрокоптера

В Новосибирске с квадрокоптера показали строительство четвертого моста. Фото: стоп-кадр из видео / Группа «ВИС»

Новосибирцам показали, как проходит строительство четвертого моста через реку Обь. Объект сняли с квадрокоптера. Видео на своем Ютуб-канале опубликовала Группа «ВИС».

В компании отметили, что строительные работы не отстают от графика. Слой гидроизоляционного покрытия в русловой части моста уложен на 70%. Площадь укладки составила около 15 тысяч метров квадратных. Данный вид работ уже завершили на Зыряновском путепроводе в правобережной части Новосибирска.

В октябре будут укладывать литой асфальт на проезжую часть путепровода и пролетного строения моста. Также рабочие активно выполняют другие задачи, предусмотренные концессией.

− Общая готовность объекта составляет более 60%, − уточнили в Группе «ВИС».

Ранее КП-Новосибирск писала, что гидроизоляцию дорожного полотна четвертого моста через реку Обь выполнили на 70%.

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