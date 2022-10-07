Улетевшая на МКС Анна Кикина из Новосибирска рассказала о подготовке космонавтов

Новосибирская женщина-космонавт Анна Кикина рассказала о тренировках в начале своего пути. Фото: Роскосмос.

О том, как тяжело в учении, не понаслышке знает новосибирский космонавт Анна Кикина. Об этом будущая звезда рассказала в интервью изданию «Ведомости» еще в 2015 году.

Прежде чем попасть в Центр подготовки космонавтов имени Гагарина, девушка прошла тернистый путь. В 2012 году она решилась подать заявку на конкурс. Всего участвовали 300 человек, в итоге выбрали восьмерых. Так Анна стала кандидатом в космонавты.

– Мы постоянно учились, нужно было освоить много теоретической информации, причем времени на это давалось мало. Всего за полтора года мы сдали около 45 экзаменов, при этом желательно было получать оценки не ниже, чем «пять», – поделилась космонавт.

Самой первой тренировкой стало выживание в лесисто-болотистой местности зимой, следом в водной среде и в пустыне. Анна вместе с другими учениками проходила парашютную и водолазную спецподготовку. Членов группы готовили к суровым космическим условиям в транспортном пилотируемом корабле «Союз», в центрифуге, барокамере и кресле Кориолиса, чтобы натренировать вестибулярный аппарат.

– Обучение в группе общекосмической подготовки в моей жизни было самым сложным из всего моего опыта образования – в вузе и на курсах, – признавалась Анна Кикина в 2015 году.

Напомним, наша землячка в ночь на 7 октября заплыла с корабля Илона Маска на Международную космическую станцию. Она шла к этой цели 10 лет. Имя Анны Кикиной предложили увековечить в Новосибирске.

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