В Новосибирске на перекрестке столкнулись 4 автомобиля

В Новосибирске автобус протаранил три автомобиля, стоящих на перекрестке. Фото: АСТ-54

В пятницу, 7 октября, автобус протаранил три автомобиля, стоящих на перекрестке. Массовое ДТП произошло на проспекте Димитрова, сообщает «АСТ-54».

В результате аварии пострадали седаны «Хонда» и «Тойота», а также ГАЗель. Больше всего досталось первому авто.

− В ДТП никто серьезных травм не получил, − уточнили в публикации.

Из-за аварии на участке образовался затор. В ГИБДД пока никак не прокомментировали произошедшее.

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