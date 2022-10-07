В новосибирском СНТ на пожаре погиб 48-летний мужчина. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на пятницу, 7 октября, в новосибирском СНТ «Приморский» произошёл смертельный пожар. Там сгорел дачный домик. При разборе завалов сотрудники МЧС нашли труп 48-летнего мужчины.

– Известно, что погибший не был хозяином дачи. Он брал у родственников ключи и жил там, в перерывах между работой на вахте, — рассказал изданию «Навигатор» Юрий Перязев, начальник отдела ГО и ЧС по Советскому району.

Причину ЧП установят специалисты. По словам Перязева, пожар был бытовым. Число таких происшествий растет с приходом холодов: люди включают обогреватели, топят печи. В связи с чем, нужно проверять исправность этих устройств, а также соблюдать правила безопасности при их использовании.

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