В Новосибирской области на 13% вырос спрос на медиков

Спрос на медработников в Новосибирской области вырос на 13% за месяц. Фото: Иван МАКЕЕВ

Спрос на медработников в Новосибирской области вырос на 13% за месяц. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru.

По данным проведенного исследования, в сентябре 2022 года было открыто на 7% больше таких вакансий – по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

48% вакансий разместили компании, работающие в области медицины или фармацевтики. Еще 3% предложений о работе опубликовали розничные компании. По 2% вакансий открыли государственные организации и компании из сферы бизнеса и ресторанно-гостиничного направления.

Большинство компаний готовы взять на работу человека без опыта – таких вакансий 46%. Опыт от одного года до трех лет нужен в 42% вакансий, от трех до шести лет – в 11%. И лишь 1% вакансий подходит для медиков с опытом более шести лет.

Размер заработной платы составляет от 38,5 до 80 тысяч рублей в зависимости от опыта.

− Наиболее высокие зарплаты в Новосибирской области сейчас предлагают стоматологам, − отметили в публикации.

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