Стало известно, сколько раз Владимир Путин приезжал в Новосибирск. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 7 октября, президенту РФ Владимиру Путину исполнилось 70 лет. В честь юбилея главы государства вспомним, сколько раз он приезжал с визитом в Новосибирск.

В 2000 году состоялся первый визит. В тот год Путин как раз стал президентом РФ. Тогда президент с экс-полпредом Леонидом Драчевским посетили пиццерию «Патио Пицца» в центре города.

Приезжал Путин и в 2001 году. 17 февраля на станцию Новосибирск-Главный прибыл президентский поезд № 101. Машинисты, которые везли главу государства, прошли тогда строгий отбор.

В 2005 году Путин приехал на открытие оперного театра после реконструкции. Прибыл с подарком. Вручил старинную гравюру на металле с видом Москвы.

В 2007 год в новосибирском ресторане La Maison Владимир Путин встретился с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Пробыли они в ресторане сравнительно недолго, чуть больше часа. Заказывали президенты утку в вине с фруктами.

Приезжал Путин и в октябре 2008 года. Тогда он открыл мост через Обь на Северном объезде.

А в 2014 году президент приехал на открытие Бугринского моста. Строительство его вели 4 года.

Очередной визит Путина в Новосибирск прошел в феврале 2018 года. Тогда президент провел в столице Сибири День науки. Он встретился и пообщался со студентами.

В 2018 году Путин был в Новосибирске дважды. Так, 28 августа он посетил форум «Технопром-2018», а также был с визитом в Оби, в школе № 2.

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