В Бердске завершили ремонт участка федеральной трассы Р-256

Ремонт участка федеральной трассы Р-256 завершили в Бердске. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ремонт участка федеральной трассы Р-256 под Новосибирском завершен. Об этом сообщили в ФКУ «Сибуправтодор».

Речь идет об участке с 33 по 38 километр в черте города Бердска. Ремонтные работы начали в 2021 году.

Там заменили дорожное покрытие, отреконструировали группу светофоров на пересечении с улицей Первомайской, привели в порядок систему водоотвода и ливневую канализацию. Также рабочие произвели замену пешеходного ограждения и улучшили качество тротуаров.

− Всего в Новосибирской области в 2022 году будет отремонтировано 77 км федеральных автомобильных дорог, − отметили в ФКУ «Сибуправтодор».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber