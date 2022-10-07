В Новосибирске установили отреставрированный памятник Ленину в Пашино

В Новосибирске отреставрировали памятник Ленину в Гвардейском сквере. Фото: Telegram-канал Анны Терешковой.

Обновленный памятник Ленину установили в сквере «Гвардейский» на улице Лейтенанта Амосова в Пашино. Об этом вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сообщила в своем официальном Telegram-канале.

Памятник Ленину увозили на реставрацию 7 сентября, а теперь вновь установили на прежнее место перед ДК Российской армии.

– Его привезли, отреставрировали, сейчас красят, начиная сверху. Была основная покраска, сейчас другая. Через неделю будет как новенький, полностью покрыт бронзовой краской, – прокомментировала КП-Новосибирск Анна Терешкова.

В сквер привезли фонари, высадили березы и вязы. На площадке перед сквером сделали поребрики и подготовили асфальт к укладке нового покрытия.

Работы завершены на 85 %. Фото: Telegram-канал Анны Терешковой.

Окончание всех работ по благоустройству запланировано на 20 октября. На сегодняшний день выполнено 85 % – специалисты ремонтируют постамент памятника и укладывают брусчатку.

Напомним, ранее КП-Новосибирск показывала дизайн-проект реконструкции сквера «Гвардейский».

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