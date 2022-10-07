В кинотеатрах Новосибирска покажут новые серии реалити-шоу «Беременна в 16»

Новые серии реалити-шоу «Беременна в 16» покажут в двух кинотеатрах Новосибирска. Фото: стоп-кадр из видео / Беременна в 16

Новые серии шестого сезона реалити-шоу «Беременна в 16» покажут в двух кинотеатрах Новосибирска. Речь идет о «Синема Парке» в торгово-развлекательном комплексе «Ройял Парк» и многофункциональном комплексе «Сан Сити».

Информация опубликована на платформе «Яндекс Афиша». Сеансы в обоих кинотеатрах запланированы на 10 октября.

Серия проекта будет посвящена героине из города Рубцовск Алтайского края. Выпуск покажут также 11 и 12 октября.

Как рассказали на сайте телеканала «Ю», реалити можно будет посмотреть в более чем 60 кинотеатрах страны: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и других городах.

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