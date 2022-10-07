Составлен список самых известных подарков Владимиру Путину от новосибирцев

Владимир Путин в 2010 году в Новосибирске. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В пятницу, 7 октября, президент России Владимир Путин отмечает свой юбилей. Ему исполнилось 70 лет.

В первый визит президента в Новосибирск в 2000 году в ресторане «Патио» его угостили пиццей за счет заведения. В 2018 году на стене дома устроили лазерное шоу в честь приезда Владимира Путина. Новосибирцы с удовольствием носят футболки с портретом президента, покупают кружки, даже ткут ковры и валяют валенки.

Ковер с фотографией президента и новость в «Комсомолке» о его первом визите в Новосибирск. Фото: Архив «КП».

В 2015 году новосибирская певица Мария Осинцева, известная под псевдонимом Машани, выпустила песню «Мой Путин», где призналась ему в любви. Позже, в 2021 году, певица родом из Новосибирска Яна Рыбакова в песне поблагодарила президента за детские выплаты.

Новосибирцы пели песни президенту и признавались ему в любви. Фото: стоп-кадр клипа «Мой Путин» певицы Машани.

Сам Владимир Путин тоже сделал подарок Новосибирску. В 2005 году он приехал на реконструкцию оперного театра и вручил старинную гравюру на металле с видом Москвы.

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