В Железнодорожном районе Новосибирска произошло массовое ДТП с автобусом. Фото: "АСТ-54".

В пятницу, 7 октября, в Железнодорожном районе Новосибирска произошло массовое ДТП с автобусом. Информация об этом появилась в соцсети.

– На проспекте Димитрова автобус Kia Granbird врезался машины, стоящие на перекрёстке. Речь о седанах Honda Saber и Toyota Avensis, а также была задета «ГАЗель», – говорится в сообщении группы «АСТ-54».

Очевидцы не предоставили данных о пострадавших. В ГИБДД ДТП еще не прокомментировали. Информация о случившемся уточняется.

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