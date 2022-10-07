В Новосибирске перекроют движение по проезду Энергетиков.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске временно перекроют движение по проезду Энергетиков. Информацию об этом предоставили в городской ГИБДД в пятницу, 7 октября.
– с 23:00 до 05:00 с 8 октября по 11 октября будет прекращено движение транспортных средств по проезду Энергетиков. Объезд будет доступен по улицам Большой, 2-й Станционной, Ватутина, Котовского и Октябрьскому мосту, – сказано в сообщении Госавтоинспекции.
Известно, что связаны ограничения с работами по сбору и монтажу металлических балок пролетного строения моста.
В ГИБДД призвали водителей к внимательности. На время перекрытия проезда автомобилистам нужно следить за знаками, информационными щитами. А также строго соблюдать ПДД.
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