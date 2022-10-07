Жители Оби обвинили цыганят в жестоком избиении собаки. Фото: предоставлено Светланой.

Жильцы дома 107 на улице Линейной в Оби снова отличились. В этот раз, по словам местных, цыганята избили пса. Об этом местные жители написали в соцсети.

– Они ожесточенно избивали собаку ногами и кулаками. Я подъехала к ним и начала вести беседу и требовала прекратить избивать. На что они сквозь зубы ответили: «Наша собака, что хотим, то и делаем». На моё требование прекратить подобные действия, они начали кидаться на меня и оскорблять, – написала сибирячка в группе «Город Обь Онлайн».

Ранее на этих же цыганят жаловалась их соседка. Она говорила, что они лезут к ней на территорию, кидают в них лопаты, ножи, камни. Сибиряки несколько раз жаловались в администрацию, полицию, опеку. Однако цыгане так и продолжают им досаждать.

Как рассказала КП-Новосибирск соседка цыган, собаки в их доме меняются очень часто. Вероятно, это связано как раз с жестоким обращением.

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