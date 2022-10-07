В Новосибирске вынесли приговор кондуктору троллейбуса, закупившейся на карту пассажира. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 7 октября, в Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор кондуктору троллейбуса. Известно, что сотрудница транспортного предприятия отоварилась на утерянную пассажиром карту.

– Суд установил, что 12 марта 2022 года кондуктор нашла в салоне троллейбуса банковскую карту. Ее при оплате проезда выронил пассажир. Женщина эту карту подобрала. Чуть позже в разных магазинах купила на нее товар. В общем кондуктор потратила чуть больше 1200 рублей, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Центрального района Оксана Толстых.

В суде кондуктор вину признала. Раскаялась в преступлении. Кроме того, ущерб потерпевшему пассажиру она возместила.

Суд назначил ей 6 месяцев лишения свободы условно.

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