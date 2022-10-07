Под Новосибирском во взятке на 207 тысяч рублей обвинили экс-главу станции Клещиха

В Новосибирской области прокуратура добивается передачи взятки бывшего главы станции в федеральный бюджет. Фото: Артем КИЛЬКИН

Транспортная прокуратура обратилась в Новосибирский районный суд региона, чтобы перечислить в федеральный бюджет сумму взятки в 207,5 тысяч рублей, полученной бывшим главой железнодорожной станции. Об этом КП-Новосибирск сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

Экс-начальника станции Клещиха осудили по частям 2 и 3 статьи 290 УК РФ о получении взятки в значительном размере за незаконные действия и общее покровительство по службе. За три месяца он незаконно получил 77,5 тысяч, 90 тысяч и 40 тысяч рублей. Наказанием по данной статье являются штрафы, срок в тюрьме либо лишение возможности занимать определенные должности.

Прокурор обратился в суд о признании сделки в виде взятки недействительной, чтобы обратить сумму в доход государства. Исковые требования прокурора удовлетворили в полном объеме. Решение еще не вступило в законную силу, его исполнение проконтролирует транспортная прокуратура.

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