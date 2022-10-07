Рассказываем про пробки в Новосибирске 7 октября 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 7 октября 2022 года: сложно проехать по улице Немировича-Данченко. Также затруднено движение по улицам Титова, Троллейной и Сибиряков-Гвардейцев. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки сковали улицы Котовского, Ватутина и Станиславского. Заторы на улицах Блюхера, Новогодней, площади Лыщинского, проспекте Карла Маркса и на Октябрьском мосту.

На правобережье движение затруднено по улицам Большевистской в сторону Речного вокзала, Восход, Бориса Богаткова, Никитина, Военной и Добролюбова.

Уровень пробок на утро 7 октября 2022 года в Новосибирске достиг 6-ти баллов.

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