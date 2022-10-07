Новосибирская женщина-космонавт Анна Кикина прибыла на МКС. Фото: стоп-кадр.

Новосибирская женщина-космонавт Анна Кикина прибыла на МКС. Туда она отправилась в составе экипажа из 4-х человек на корабле Crew Dragon компании Илона Маска SpaceХ. Помимо Анна на орбиту прибыли еще три астронавта – они из США и Японии. Кадры встречи экипажа опубликовали в SpaceX.

На видео космических новобранцев встретили космонавты, которые уже обосновались на станции. Кадры переполнены эмоциями: все радовались, обнимались, у Анны Кикиной развевались волосы. Одна из женщин-космонавтом фотографировала прибывших.

Напомним, уроженка Новосибирска Анна Кикина – единственная женщина-космонавт в современном отряде Роскосмоса. Известно, что в эту экспедицию Анна Кикина отправилась по программе МКС Роскосмос и NASA. Она предполагает перекрестные полеты трех российских космонавтов на американских кораблях и трех американских космонавтов на российских.

Ранее КП-Новосибирск подробно рассказывала об Анне Кикиной и о том, верит ли она в инопланетян.

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