Жители Новосибирской области в сентябре женились в два раза чаще, чем разводились

В сентябре 2022 года количество свадеб в два раза превысило количество разводов.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирской области в сентябре 2022 года количество свадеб в два раза превысило количество разводов. Такие данные привело региональное управление по делам ЗАГС.
— В сентябре было зарегистрировано 2816 браков и 1297 разводов, — сообщили в ЗАГСе.
В августе в регионе поженились 2426 пар, а развелись — 1354.
Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в сентябре жители Новосибирской области в 1,5 раза чаще подавали на определение отцовства. За месяц эту процедуру решили пройти 652 человека.
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Такие данные представило управление ЗАГС (подробнее).
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