ХК «Сибирь» проиграл московскому ЦСКА со счетом 0:3

Игра завершилась со счетом 0:3. Фото: hcsibir1962

Еще один матч, прошедший 6 октября, завершился поражением для хоккейного клуба «Сибирь». В этот раз новосибирские спортсмены проиграли московскому ЦСКА. Игра завершилась со счетом 0:3.

В начале матча у новосибирских спортсменов был шанс выйти вперед, когда ЦСКА на минуту остались в составе трех человек. Однако «Сибирь» этим моментом воспользоваться не успела. За все три периода положение «Сибири» не изменилось, и соперники забили им три шайбы.

Следующий свой матч ХК «Сибирь» проведет 8 октября с хоккейным клубом «Сочи».

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