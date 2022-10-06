В Новосибирской области ферма сжигала отходы животных в ямах

Ферма купила крематорий только после суда. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сузунском районе Новосибирской области животноводческая ферма сжигала отходы животных в биометрических ямах, нарушая ветеринарно-санитарные правила. После прокурорской проверки хозяйство обязали купить крематорий. Однако специальная печь так и не была закуплена.

— Прокурор района внёс руководителю организации представление о нарушении требований федерального законодательства, которое было удовлетворено. Однако мер к реальному устранению нарушений хозяйством не принято. Пришлось обращаться в суд, — сообщили в региональной прокуратуре.

Суд требование прокурора удовлетворил и обязал руководство фермерского хозяйства купить крематорий. Сейчас все нарушение устранены и отходы животноводства, как и полагается, сжигаются в специальной печи.

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