Роспотребнадзор заявил о пользе игрушек поп-ит и симпл-димпл

Антистресс-игрушки снижают тревожность у детей.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Новосибирский НИИ гигиены Роспотребнадзора завершил первый этап исследований влияния антистресс-игрушек на когнитивные функции и психоэмоциональное состояние детей. По итогам эксперимента выяснилось, что такие игрушки снижают стресс и тревожность детей, а также положительно влияют на выполнения дозированных заданий.
— Полученные результаты согласуются с имеющимися литературными данными о формировании быстрых положительных эмоций у детей. Антистресс-игрушки воздействуют на центральную нервную систему за счет переключения внимания и вовлечения мелкой моторики пальцев рук, обеспечивая быстрый релаксирующий эффект, сопоставимый по эффективности с хорошо организованной динамической паузой, — указано в исследовании.
Ученые считают, что исследования необходимо продолжить, в дальнейшем акцентируясь не на краткосрочных эффектах, а мониторинге в течение всего учебного года. Результату исследования могут повлиять на методические рекомендаций о порядке использования антистресс-игрушек в образовательном процессе.
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