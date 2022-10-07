Погода в Новосибирске на 7 октября 2022 года: потеплеет до +12

В Новосибирск возвращается бабье лето. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Новосибирске на 7 октября 2022 года снова становится теплее, днем синоптики обещают до +12 градусов, хотя ночью температура опустится до -2.

— В пятницу будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Юго-западный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью температура составит +1…+6 градусов, хотя местами понизится до -4. Днем температура поднимется до +14…+19 градусов, местами — +8…+13. Будет облачно, без осадков, ночью и утром местами туманы.

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