Ремонт улицы Кедровой в Новосибирске завершат до конца 2022 года

Ремонт планируют завершить до конца 2022 года. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске до конца 2022 года планируют завершить ремонт улицы Кедровой, который начался еще в июле 2019 года. Работы уже на финальной стадии, скоро строители начнут укладывать асфальт.

— Улица Кедровая — важный объект, это один из выездов из города. Проектом предусмотрены реконструкция дороги из двухполосной в четырехполосную магистраль, вынос подземных коммуникаций из зоны реконструкции. На объекте возникли проблемы, связанные с коммуникациями, которые не соответствовали проекту. Вопрос решен, и на сроках укладки асфальтобетонного покрытия это никак не скажется. Задача подрядчика на ближайшие полторы-две недели — устроить асфальт и продолжить благоустройство объекта. Окончание работ — в этом году, — сообщил мэр Анатолий Локоть.

Реконструкцию дороги проводят на участке протяжённостью 2,64 километра от Мочищенского шоссе до городской черты. Проектом предусмотрена гарантия как на верхний слой дорожного полотна — 5 лет, так и на нижний — 6 лет.

По словам начальника МКУ «УДС» Виктора Хихлова, после укладки асфальта, будут проведены лабораторные испытания, которые покажут, насколько качественно выполнены работы. Также Хихлов отметил, что на объекте ежедневно ведется строительный контроль и все замечания записываются в журнал производства работ.

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