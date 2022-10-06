В Новосибирске будут судить 16-летнего подростка-грабителя

В Новосибирске перед судом предстанет 16-летний подросток, которого обвиняют в грабеже. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске перед судом предстанет 16-летний подросток, которого обвиняют в грабеже. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Один из инцидентов произошел ночью 29 июля 2022 года. Следователи установили, что мальчик увидел у входа в магазин на проспекте Димитрова незнакомого сибиряка. Подросток заметил у него мобильный телефон стоимостью около семи тысяч рублей. Несовершеннолетний специально завел разговор с незнакомцем, а потом выхватил у него сотовый и ударил кулаком по лицу.

Потерпевший упал на землю. Хулиган отвел его в безлюдное место, после чего потребовал зайти в мобильное приложение «Сбербанк онлайн», чтобы перевести на свой счет 900 рублей. Совершив преступление, мальчик скрылся.

Еще один инцидент произошел утром 18 августа 2022 года. Несовершеннолетний похитил из магазина, расположенного на улице Депутатской, некоторые товары. Ущерб составил более двух тысяч рублей.

Подростка задержали сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по НСО. В отношении него завели уголовное дело – по пункту «г» части второй статьи 161 («Открытое хищение чужого имущества, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья») и по части первой статьи 161 («Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества»).

Обвиняемого заключили под стражу.

− В ходе предварительного следствия молодой человек вину признал, написал явку с повинной, − сообщили в Следкоме.

Уголовное дело направили в Железнодорожный районный суд.

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