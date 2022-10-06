Улица имени Анны Кикиной может появиться в Новосибирске

Одну из улиц Новосибирска могут назвать именем космонавта Анны Кикиной. Фото: Роскосмос

Одну из улиц Новосибирска могут назвать именем космонавта Анны Кикиной. Об этом КП-Новосибирск сообщила вице-мэр Анна Терешкова.

Напомним, Кикина родом из Новосибирска. В среду, 5 октября, она отправилась на МКС на корабле Илона Маска Crew Dragon. Анна − единственная женщина-космонавт в современном отряде Роскосмоса.

За сибирячку переживали многие соотечественники. Для многих она стала примером отваги и стойкости духа.

− Сейчас поступает большое количество предложений – назвать улицу или сквер в честь Анны Кикиной. Также предлагают сделать ее почетным гражданином Новосибирска. Мы сейчас все собираем, а потом будем голосовать. Чтобы жители города сами выбрали, что назвать именем нашей землячки, − сообщила КП-Новосибирск Анна Терешкова.

Ранее КП-Новосибирск писала, что мэр Анатолий Локоть поддержал идею увековечить имя космонавта Анны Кикиной в Новосибирске.

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