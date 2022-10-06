В Новосибирске вынесли приговор бригадиру, у которого на стройке рабочего придавило щитом

В Новосибирске вынесли приговор бригадиру, которого обвиняли в травмировании 68-летнего рабочего. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске вынесли приговор бригадиру, которого обвиняли в травмировании 68-летнего рабочего на стройке в 2021 году. Его судили за нарушение правил безопасности, которое привело к получению тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

— Обвиняемый привлек к выполнению данных работ своего знакомого, с которым официально не были оформлены трудовые отношения. В нарушение правил безопасности при строительстве он допустил его до выполнения работ в качестве плотника-бетонщика, несмотря на то, что последний не является квалифицированным рабочим, — сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Центрального района Оксана Толстых.

Рабочий начал бурить отверстие в щите опалубки, встав ногой на ребро жесткого щита, который был установлен с нарушениями, и в последствие упал на мужчину. Его доставили в больницу с серьезными травмами.

Бригадира приговорили к 1 году ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с контролем строительных работ, на 1 год.

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