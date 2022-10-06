Новосибирцы обсуждают видео с двумя целующимися мужчинами

Мужчины сначала кормили друг друга фастфудом, а потом поцеловались в щеку. Фото: стоп-кадр из видео / Топор
В Сети появился ролик с двумя мужчинами, которые сначала кормили друг друга фастфудом, а потом поцеловались в щеку. По предварительной информации, видео было снято в новосибирском KFC.
Видео принадлежит закрытому Телеграм-каналу «Топор». Им поделился АСТ-54 Black.
На записи мужчины поочередно кормят друг друга картофелем фри. Спустя пару секунд один из них потянулся ко второму и поцеловал его в щеку.
Автор ролика утверждает, что это произошло именно в Новосибирске. Как сообщил КП-Новосибирск источник, место с видео похоже на КФС в «Калина-Центре».
В комментариях новосибирцы по-разному отреагировали на увиденное. Одних возмутило поведение мужчин. Другие предположили, что это – братья или друзья, которые давно не виделись.
− Кем бы они друг другу не приходились, это их личное дело. Сидят, едят спокойно, − высказалась подписчица.
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