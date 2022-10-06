Лишенная родительских прав женщина погасила 400 тысяч долга перед сыном

Лишенная родительских прав женщина выплатила 400 тысяч по алиментам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Женщина, которую лишили родительских прав, погасила алиментный долг в размере практически 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.

Некоторое время жительница Новосибирска отбывала наказание в местах лишения свободы, а также лечилась от зависимости. За этот период у нее накопился долг по алиментам перед сыном.

Выйдя на свободу, женщина устроилась на работу и начала перечислять ребенку положенные деньги. Однако долг за предыдущие годы сохранялся.

− Ребенок находится под опекой с 2005 года. В следующем году ему исполнится 18 лет, − отметили в публикации.

Размер задолженности составил 681 тысячу рублей. Сибирячка предъявила квитанцию, в которой было написано, что она перевела сыну 308 тысяч рублей. Ей оставалось выплатить чуть больше 370 тысяч. Кроме того, судебный пристав-исполнитель постановил взыскать с женщины исполнительский сбор − 7% от суммы задолженности (47 000 рублей).

Жительница Новосибирска захотела как можно скорее погасить долг. В итоге она избавилась от статуса должницы.

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