В Новосибирске закроют пешеходный мост через реку Ельцовка-1

Пешеходный мост будет закрыт до 11 октября. Фото: администрация Калининского района

В Новосибирске временно закрывают пешеходный мост через реку Ельцовка-1. Он будет недоступен для пешеходов до 11 октября, пока будут идти ремонтные работы.

— Закрывается пешеходный мост, расположенный в районе дома №21 на улице Олеко Дундича на территории Калининского района и дома №7/1 на улице Дениса Давыдова на территории Дзержинского района, — пояснили в муниципалитете.

Напомним, что до конца октября департамент ЖКХ должен отремонтировать аварийную лестницу на улице Бориса Богаткова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прокуратура проверила аварийную лестницу на Бориса Богаткова в Новосибирске

Организовали проверку из-за жалоб местных жителей (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер