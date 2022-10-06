В Новосибирске закроют пешеходный мост через реку Ельцовка-1

Пешеходный мост будет закрыт до 11 октября. Фото: администрация Калининского района
В Новосибирске временно закрывают пешеходный мост через реку Ельцовка-1. Он будет недоступен для пешеходов до 11 октября, пока будут идти ремонтные работы.
— Закрывается пешеходный мост, расположенный в районе дома №21 на улице Олеко Дундича на территории Калининского района и дома №7/1 на улице Дениса Давыдова на территории Дзержинского района, — пояснили в муниципалитете.
Напомним, что до конца октября департамент ЖКХ должен отремонтировать аварийную лестницу на улице Бориса Богаткова.
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