В Центральном районе Новосибирска провалился асфальт на проезжей части

На Ядринцевском конном спуске в Новосибирске провалился асфальт. Фото: предоставлено Иваном

На Ядринцевском конном спуске в Новосибирске провалился асфальт. О проблеме в группе «АСТ-54» рассказал местный житель Иван.

По словам новосибирца, образовавшиеся на дороге ямы заделали как попало. Из-за некачественного ремонта ситуация еще больше ухудшилась.

− Результат такого ремонта не заставил себя долго ждать, − отметил мужчина.

Теперь на проезжей части зияет большая дыра. На фото можно увидеть острые края провала. Ходить там очень опасно – особенно в темное время суток. Велики риски упасть и получить различные травмы.

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