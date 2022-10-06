В Новосибирской области грузовой поезд сбил 23-летнюю девушку. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирской области грузовой поезд сбил 23-летнюю девушку. ЧП случилось рано утром в четверг, 6 октября, на станции Чулымская.

— Пострадавшая доставлена в больницу, ей оказывается медицинская помощь, - сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Барабинская транспортная прокуратура проводит проверку по данному факту и выясняет все обстоятельства произошедшего.

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