Мэр Новосибирска рассказал, что любит ходить на городские ярмарки

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что любит ходить на городские ярмарки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что любит ходить на городские ярмарки. Глава города специально находит на это время в своем графике.

— Я сам люблю посещать городские ярмарки, ярмарки возле «Сан Сити». Специально вырываю у себя из графика час, чтобы прийти, посмотреть, как идет торговля, какие выставлены цены. И главное — услышать замечания горожан. Такое прямое общение позволяет быстрее реагировать на недостатки, — отметил Анатолий Локоть во время часа прессы.

В сентябре в Новосибирске прошло 27 разного рода ярмарок. А в октябре запланировано провести 12. Ближайшая из них должна состояться в субботу, 8 октября, на площади им. Карла Маркса, 1.

— Мы рассматриваем их в качестве меры социальной поддержки населения: у горожан есть возможность приобрести товары повышенного спроса по цене ниже (в среднем на 20 %), чем в торговых сетях города. Цены регулируются за счёт бесплатного предоставления операторам торговых мест, — добавил мэр.

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