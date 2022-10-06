В Новосибирской области объявили конкурсы на мусорные концессии

Концессионеры должны будут построить полигоны за три года.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области объявили о начале конкурса на мусорные концессии. Соответствующее постановление с подписью губернатора Андрея Травникова появилось на сайте правительства в четверг, 6 октября.
— Выигравшие торги концессионеры должны будут за три года возвести мусорные полигоны в Раздольном и Верх-Туле. Первый оценивается в 3,6 миллиарда рублей, второй — в 3,2 миллиарда рублей. Срок соглашения — 25 лет с возможностью продления по обоюдному желанию сторон, — указано в документах.
Полигон в Верх-Туле рассчитан на проектную мощность в 300 тысяч тонн в год. Минимальная должна составлять 255 тысяч тонн мусора в год.
Полигон в Раздольном рассчитан на 330 тонн мусора в год, с минимальной производительностью в 280 тысяч тонн.
Напомним, ранее губернатор подробно объяснил, почему жителям ближайших к полигонам населенных пунктов не стоит бояться соседства. По словам Травникова, современные полигоны – не свалки с летающим мусором, а серьезный технологический агрегат.
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