Дело было в Новосибирском районном суде. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Новосибирец зарезал знакомого после ссоры. Инцидент произошел дома у убитого. Подсудимый встретился с ним в гостях.

- Он пришел в гости к знакомой, где находился пострадавший. Потерпевший ушел в комнату, сказав, что не будет пить с гостем с одной рюмки. А обвиняемого это обидело и разозлило. Посидев 30 минут, он ушел. После ему позвонила знакомая и сказала, что ее обидел потерпевший, - написано в приговоре Новосибирского районного суда.

Мужчина вернулся в дом. Между ним и знакомым завязалась ссора. После чего он взял нож и ударил им противника несколько раз.

Было возбуждено уголовное дело по за убийство. Новосибирцу дали 7 лет исправительной колонии строгого режима.

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