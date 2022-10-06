В Новосибирской области в октябре будет работать школа гастробизнеса

Эксперты проведут семинары в Тогучинском, Краснозерском и Куйбышевском районах. Фото: Иван МАКЕЕВ

В трех районах Новосибирской области школа гастробизнеса обучит рестораторов. Эксперты расскажут, как открыть свой бизнес в сфере гостеприимства, правильно продвигать бренд и на какую господдержку могут рассчитывать рестораторы.

— Курс направлен на повышение качества услуг и подготовки персонала ко встрече гостей со всей страны — в 2022 году наш Новосибирск стал «Новогодней столицей России 2022-2023». Наша задача — обучить персонал, познакомить специалистов HoReCa с новыми тенденциями и при этом сохранить аутентичность сибирской кухни, — сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

По словам руководителя Центра поддержки предпринимательства на базе центра «Мой бизнес» Ольги Ершовой, акцент программы этого года сделан на развитие новосибирского гастротуризма. Представители школы собрали уникальные рецепты по районам области и на их основе будут обучать рестораторов. По итогам после курса у рестораторов на руках будет основное меню, которое они смогут представлять гостям.

Школа гастробизнеса будет работать 6-8 октября в Тогучинском районе, 13-15 октября в Краснозерском районе, 22-24 октября в Куйбышевском районе.

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