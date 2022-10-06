Стартовала рассылка об уплате налогов: новосибирцы уже получили первые уведомления

Фото: Иван МАКЕЕВ

Своевременная уплата налогов поможет избежать пени согласно нормам Налогового кодекса РФ. Уведомления из налоговых органов адресованы владельцам налогооблагаемого имущества: транспортных средств, земельных участков, недвижимости и объектов незавершенного строительства за период владения в течение 2021 года. В приложении МТС Банка и через сайт payment.mts.ru налоги можно уплатить в несколько кликов и получить 1% кешбэка от суммы платежа.

Для удобства клиентов существуют разные способы уплаты налогов:

• Для оплаты в мобильном приложении МТС Банка и на сайте payment.mts.ru необходимо выбрать раздел «Госуслуги, штрафы, налоги», далее – «Оплата по УИН». Затем ввести УИН числовой идентификатор, который может состоять из 20 или 25 цифр. Оплата займет всего пару минут.

• Пользователи приложения МТС Банка также могут воспользоваться возможностью мгновенной оплаты по QR-коду. Для этого необходимо отсканировать QR-код, указанный в налоговом уведомлении, который можно скачать или распечатать в личном кабинете налогоплательщика.

• Кроме того, в личном кабинете налогоплательщика на сайте nalog.ru в разделе «Мои налоги» можно перейти по вкладке «Оплата», далее – «Через сайт кредитной организации» выбрать для оплаты МТС Банк среди перечня возможных способов оплаты.