Школа гастрономического бизнеса обучит рестораторов в районах области

Мероприятие объединит более 150 участников. Фото: Евгения ГУСЕВА

В октябре 2022 года стартует новый набор ежегодной Школы гастрономического бизнеса. Впервые эксперты школы приедут в Новосибирскую область и расскажут участникам из Тогучинского, Краснозерского и Куйбышевского районов как открыть свой собственный бизнес в сфере гостеприимства. Организатор курса центр «Мой бизнес» Новосибирской области при поддержке министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

- Курс будет способствовать повышению качества услуг и подготовки персонала ко встрече гостей со всей страны – в 2022 году наш Новосибирск стал «Новогодней столицей России 2022-2023». Поэтому наша задача – организовать обучение персонала, познакомить специалистов HoReCa с новыми тенденциями и при этом сохранить аутентичность сибирской кухни, – сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

Мероприятие объединит более 150 участников, 69 часов обучения пройдут в виде классических лекций и интерактивных занятий. В курс войдут семинары на тему всех сфер гастрономического бизнеса: кулинария, маркетинг, продвижение личного бренда, автоматизация процессов и меры государственной поддержки предпринимателей.

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