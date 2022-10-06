Сбитого на Титова в Новосибирске мужчину доставили в больницу

Пострадавшего доставили в больницу с различными травмами. Фото: ГИБДД по Новосибирску
Стали известны подробности ДТП на улице Титова, где «Тойота» сбила пешехода. Произошла авария утром в четверг, 6 октября.
— 31-летний водитель за рулем автомобиля «Тойота Королла» двигался в сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев. В пути следования напротив дома №1 по улице Титова, он сбил мужчину, который перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода, — рассказали в городском ГИБДД.
Пострадавший 43-летний пешеход был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.
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