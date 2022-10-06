Лабрадору, оставленному в новосибирском аэропорту, нашли новый дом

Лабрадору уже нашли новый дом. Фото: vk.com/spz_belyipes

В новосибирском аэропорту «Толмачево» хозяева оставили лабрадора и улетели. Об этом рассказали в группе службы помощи животным «Белый пес».

- В аэропорту Толмачево пассажиры оставили лабрадора и улетели. На камерах видно, как это произошло - они просто сняли ошейник и удалились на рейс. Несколько дней пес находился там, - говорится в посте. – Одна из женщин забрала его к себе домой.

Пса обследовали в клинике и не обнаружили у него болезней. Ему уже удалось найти новых хозяев.

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