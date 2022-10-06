Новосибирцы в сентябре потратили на ярмарках 24 миллиона рублей

Новосибирцы потратили на ярмарках 24 миллиона. Фото: Евгения ГУСЕВА

В сентябре новосибирцы на ярмарках совершили около 35 тысяч покупок на 24 миллиона рублей. Об этом рассказал мэр Анатолий Локоть.

- Я и сам люблю посещать эти ярмарки, ярмарки возле «Сан Сити». Как правило, нахожу в своём графике час — прийти, посмотреть, как организована торговля, какие цены, - пояснил градоначальник на часе прессы. - И главное — замечания услышать от новосибирцев, от покупателей.

Такое прямое общение позволяет быстро реагировать на какие-то недостатки. В октябре по словам мэра в городе запланировано 12 сельскохозяйственных ярмарок.

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