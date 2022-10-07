Мужчине вернули деньги за путевку. Фото: Алена МАРТЫНОВА/предоставлено Полиной

Мужчине, которого не пустили на самолет в Турцию, в день его 56-летия, вернули деньги. Напомним, что новосибирские таможенники сослались на запрет от военкомата Иркутской области. Михаил* остался в городе, а его семья улетела на отдых.

- Нам вернули деньги за папину путевку, но не всю сумму. Из нее вычли, что мы живем в трехместном номере. Когда мы заселялись, то не знали, прилетит папа или нет. На следующий день, когда стало все ясно, то мы подошли на ресепшен спросили, надо ли нам переселяться. Администратор сказала, что нет, - рассказала КП-Новосибирск Полина, дочка Михаила.

Как говорит девушка, турфирма вернула им 88 тысяч рублей. Путевки на всю семью обошлись в 302 тысячи рублей.

- Конечно, было бы здорово, если бы вернули всю сумму, но вообще хорошо, что вернули даже часть, - добавила дочь мужчины.

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