Жительница Новосибирской области предстала перед судом за покупку сертификата о вакцинации

В Новосибирской области работница продовольственного магазина оформила поддельный сертификат о вакцинации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области работница продовольственного магазина оформила поддельный сертификат о вакцинации. Об этом сообщили в Колыванском районном суде.

Выяснилось, что женщина заказала липовый сертификат о вакцинации против ковида. Получив поддельный документ, она предъявила его по месту работы.

В отношении сибирячки возбудили уголовное дело. Ее обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью пятой статьи 327 УК РФ – «Использование заведомо подложного документа».

В среду, 5 октября, Колыванский районный суд рассмотрел уголовное дело. Женщину оштрафовали на сумму 10 тысяч рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber