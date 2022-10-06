Жительница Новосибирской области предстала перед судом за покупку сертификата о вакцинации

В Новосибирской области работница продовольственного магазина оформила поддельный сертификат о вакцинации.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области работница продовольственного магазина оформила поддельный сертификат о вакцинации. Об этом сообщили в Колыванском районном суде.
Выяснилось, что женщина заказала липовый сертификат о вакцинации против ковида. Получив поддельный документ, она предъявила его по месту работы.
В отношении сибирячки возбудили уголовное дело. Ее обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью пятой статьи 327 УК РФ – «Использование заведомо подложного документа».
В среду, 5 октября, Колыванский районный суд рассмотрел уголовное дело. Женщину оштрафовали на сумму 10 тысяч рублей.
Приговор еще не вступил в законную силу.
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