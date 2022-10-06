В Октябрьском районе Новосибирска мужчина избил охранника

В Новосибирске 30-летний мужчина поссорился с охранником и избил его. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске 30-летний мужчина поссорился с охранником и избил его. Об этом сообщили в ГУ МВД России по НСО.

Инцидент произошел 4 октября у дома по улице Автогенной. На место прибыли сотрудники полиции.

Злоумышленника задержали на месте преступления. Им оказался 30-летний ранее не судимый мужчина, проживающий в Октябрьском районе.

Потерпевшему оказали первую медицинскую помощь. Также ему вызвали скорую.

Подозреваемый признался в совершении преступления. Оказалось, что мужчина возвращался от знакомых. Они вместе распивали алкоголь. По дороге сибиряк решил заскочить на работу в офис. Вскоре между ним и охранником другого объекта произошел конфликт. В итоге ссора переросла в драку. Житель Октябрьского района нанес оппоненту несколько ударов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Пока злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

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