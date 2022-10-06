В Новосибирске осудили виновных в обрушении крыши на вечеринке

При обрушение пострадало 5 человек. Фото: МЧС по НСО

В Новосибирске вынесли приговор трем виновным в обрушении крыши склада стройматериалов и пристройки к нему, где проходила вечеринка. В том ЧП погибла девушка, пострадали 4 студента, двое из которых с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.

— Подсудимые обвинялись в том, что совместно и согласованно, с целью получения дохода, оказывали танцевально-развлекательные услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в том числе для потерпевших, присутствовавших на мероприятии, проведенном в ночь на 2 февраля 2020 года, — рассказали в Советском районном суде.

Одному из обвиняемых назначили срок в виде 2,5 лет условно с лишением права занимать должности, связанные с госслужбой, а также заниматься организационно-распорядительными и административно-хозяйственных работами на срок 2 года.

Двум другим обвиняемым назначили наказание в виде принудительных работ сроком на полтора года с удержанием 10% дохода осужденного.

Также с осужденных в пользу потерпевших было взыскано 1,5 миллиона рублей.

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