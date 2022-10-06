В Новосибирске спасатели помогли с устранением аварии на улице Есенина

Водитель сам выбрался из машины и отказался от медпомощи. Фото: спасатели МАСС

В Новосибирске спасатели МАСС помогли устранить последствия аварии на улице Есенина. Произошло ДТП в ночь на 6 октября. Обошлось без пострадавших.

— Автомобиль «Subaru Forester» наехал на препятствие и перевернулся на бок. Водитель покинул автомобиль самостоятельно до приезда спасателей. От медицинской помощи мужчина отказался, — сообщили в МАСС.

Спасатели провели разведку на месте ДТП, обеспечили противопожарную безопасность машины и ее стабилизацию. С работой они управились за полчаса.

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