Глава СК России поручил организовать проверку после жалоб на киоски, закрывавшие портреты героев РФ в Новосибирске

В ситуацию вмешался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Фото: АСТ-54

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после сообщений о перекрытии портретов героев РФ торговыми рядами в Новосибирске. Об этом рассказали на сайте СК.

Напомним, ранее новосибирцы пожаловались на то, что в переходе метро на Площади Ленина конструкции киосков установили прямо перед плакатами с изображением военнослужащих. Это возмутило местных жителей.

Позже начальник Новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло заявил, что киоски демонтировали. По его словам, во всем виноваты некоторые сотрудники подземки. Мол, они халатно отнеслись к исполнению своей работы.

Однако сигнал от местных жителей уже дошел до главы СК РФ. Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по НСО проверить ситуацию.

− Ход и результаты проверки будут поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, − отметили в Следкоме России.

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