Мэр Локоть поддержал идею увековечить имя космонавта Анны Кикиной в Новосибирске

Анна Кикина отправилась на МКС 5 октября. Фото: https://vk.com/spacex

Мэр Новосибирска поддержал идею увековечить имя космонавта Анны Кикиной в Новосибирске. Единственная женщина-космонавт в современном отряде Роскосмоса отправилась на МКС 5 октября в составе интернациональной группу, в которую также вошли женщина-морпех из США, ее земляк-физик и 59-летний японец.

— История Новосибирска многими нитями связана с космосом. Первый спутник строили и испытывали на новосибирских предприятиях. В космических полётах использовали технику, сделанную в Новосибирске. Элементы известного «Бурана» испытывали в нашем НИИ перед полётом. Но это прошлое. А большое настоящее — это полёт Анны Кикиной, единственной женщины из сегодняшнего отряда космонавтов, которая прорвалась в космос, — заявил Локоть.

По словам мэра, полет Кикиной в космос — большое события не только для Роскосмоса, но и для Новосибирска, потому что Анна первый космонавт из столицы Сибири.

Локоть подчеркнул, прежде чем думать, как увековечить имя и полет Кикиной, нужно дождаться ее благополучного приземления. А уже после, посоветовавшись со всеми новосибирцами, решить этот вопрос.

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