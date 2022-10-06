Где в Новосибирской области оставить питомца на время мобилизации: адреса и телефоны

На период частичной мобилизации новосибирцы смогут оставить своих питомцев в приютах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На период частичной мобилизации новосибирцы смогут оставить своих питомцев в приютах. Об этом сообщили в Управлении ветеринарии Новосибирской области.

Не у всех резервистов есть возможность отдать домашних животных родным или друзьям. Бывают ситуации, когда пристроить питомца попросту некуда.

На этот случай на территории региона действуют 17 приютов.

− В связи с высокой нагрузкой на приюты для животных, просьба уточнять информацию о возможности и условиях содержания Вашего питомца непосредственно в приюте, − отметили в публикации.

Адреса и телефоны приютов для животных:

Новосибирск

1) Фонд защиты животных «Верность» (улица Якушева, дом 254а)

Президент Фонда Верещагина Галина Яковлевна

2) Городское общественное объединение «Защити животных» (улица Европейская, дом 1а)

Председатель Старикова Елена Владимировна

Телефоны: 8 (383) 214-92-91, 8-913-985-6253

3) Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Новосибирский центр по проблемам домашних животных» (Северный проезд, здание 9/4 либо улица Иванова, дом 49а)

Телефон − 380-42-01

3804201@mail.ru

4) Благотворительный фонд помощи животным «Бумеранг добра» (Игарская улица, дом 20, корпус 5)

Иванова Ольга Петровна

Телефоны: 8 983 510 89 88, +7 (913) 377-91-37, +7 (383) 310-89-88, +7 (913) 481-91-28

5) Новосибирская региональная общественная организация по защите животных «Ковчег» (улица Солидарности, ориентир − дом 95а)

Кудрявцева Наталья Викторовна

6) Региональная общественная организация «Право животных на жизнь» (улица Академика Ржанова, дом 4, строение 10)

Клебче Галина Ильинична

Телефон − +7(913)959-23-33

7) ООО «ОБЖ» (улица 2-я Станционная, дом 30)

Корнев А.Д.

Телефоны: 8-923-532-8135, 8-980-110-1157

Электронная почта: obzh.ooo@bk.ru

Искитимский район

8) Некоммерческое партнерство «Созвездие сибирских псов» (Московская улица, дом 45)

Директор Роот Андрей Яковлевич

Телефон − 89607795581

aziatsibiri@mail.ru

9) Муниципальное бюджетное учреждение «Приют животных «Надежда» (город Бердск, улица Кирозаводская, 4)

Директор Чумичев Юрий Павлович

Телефон − 8(38341) 26560

nadezda-pz@yandex.ru

Куйбышевский район

10) ИП Маркелов Д.С. (город Куйбышев, улица Крупской, дом 41А)

Маркелов Денис Сергеевич

Телефон − 8-919-192-9999

11) ООО ВК «КОТОПЕС» (город Куйбышев, улица Молодежная, дом 3А)

Бессонов Евгений Николаевич

Телефон − 8-913-005-0085

Новосибирский район

12) ОО «Защита животных» (рабочий поселок Краснообск, улица С200 №3)

Смирнова Галина Николаевна

Телефон − 8-913-473-1874

13) Новосибирская общественная региональная организация защиты животных «Верный друг» (рабочий поселок Краснообск, улица С200)

Лавор Галина Вениаминовна

Телефон − 8-923-224-4233

14) ИП Шаромова Анна Юрьевна (село Толмачево, микрорайон Пригородный простор, улица Озерная, 13/1)

Шаромова Анна Юрьевна

Телефон − 8-913-914-0475

15) ООО «Центр льготной хирургии» (Верх-Тулинский сельсовет, земельный участок с кадастровым номером 54:19:062302:85)

Никитина Кристина Евгеньевна

Телефон − 8-913-959-0132

Тогучинский район

16) Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Подари жизнь» (город Тогучин, улица Деповская, дом 20а)

Утебаева Зейнель Сексеновна

17) ИП Кисленко Александр Михайлович (город Тогучин, улица Строительная, 24В)

Кисленко Александр Михайлович

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