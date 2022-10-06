Взносы на капитальный ремонт в Новосибирской области увеличат вдвое за три года

В Новосибирской области почти вдвое поднимут тарифы на капремонт в течение 3 лет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирской области за три года в два раза возрастет тариф на капитальный ремонт жилых домов. Постановление губернатора опубликовано на сайте правительства региона.

В 2022 году тариф составляет 10,07 рубля. В 2023 году он увеличится до суммы в 12,53 рубля, в 2024 году будет составлять 15,52 рубля, а в 2025 году – 19,29 рубля.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в 2022 году тарифы ЖКХ выросли на 5,2 %.

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